İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katıldılar

Ağrı Patnos’ta İYİ Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun ile yönetim kurulu üyeleri, parti binasında düzenlenen törenle AKP'ye katıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 16:35
İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katıldılar
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AKP Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta İYİ Parti İlçe Başkanı Müslüm Coşkun ve ilçe yönetimi ile yaptıkları görüşme sonrasında Coşkun’un kendilerini destekleyeceklerini ilçe yönetimi olarak AKP'ye geçeceğini söylediğini dile getirdi.

Müslüm Coşkun'un hem İYİ Parti İlçe Başkanı hem de İyi Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

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Müslüm Coşkun ve arkadaşlarının AKP saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren AKP Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AKP'nin Patnos’ta güçlendiğini belirtti.

İYİ Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun, Patnos’ta efsane başkanın yanında olmak ona destek olmak için AKP saflarında siyaset yapacaklarını dile getirdi.


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