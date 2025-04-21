İYİ Parti'den istifa etmişlerdi: Belediye başkanları AKP'ye geçti
İYİ Parti'den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AKP'ye geçti.
İYİ Parti'den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AKP'ye geçti.
Özel ve Karabatı'ya parti rozetlerini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Etiketler: #istifa #İyi Parti #AKP
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