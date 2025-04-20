Mahmut Uslu'dan sert tepki... 'Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından açıklama yaptı.

Mahmut Uslu'dan sert tepki... 'Ali Koç ve yönetim derhal istifa etsin'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 22:25

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor maçının ardından Kale Arkası'na konuştu.

Uslu, "Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" dedi.

Mahmut Uslu ayrıca, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Mahmut Uslu #fenerbahçe #Ali Koç

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