İYİ Parti'den istifa etmişti... Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu bugün CHP’ye katılacak

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili İYİ Parti’den Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu bugün CHP’ye katılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:56
İYİ Parti'den istifa etmişti... Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu bugün CHP’ye katılacak
Abone Ol google-news

İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa ettiğini duyuran Ayşe Sibel Yankıömeroğlu bugün CHP'ye katılacak.

Yanıkömeroğlu’nun rozeti bugün saat 12:45'te gerçekleşecek CHP Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılacak.


Özgür Özel haberleri rozet haberleri CHP haberleri İyi Parti haberleri Ayşe Sibel Yankıömeroğlu haberleri

İlgili Haberler

İYİ Parti'de kurultay öncesi bir istifa daha: 'Genel başkan adaylarından tek beklentim...'

İYİ Parti'de kurultay öncesi bir istifa daha: 'Genel başkan adaylarından tek beklentim...'
İYİ Parti kurultayında 'usulsüzlük' iddiası: 'Sistemli ve organize...'

İYİ Parti kurultayında 'usulsüzlük' iddiası: 'Sistemli ve organize...'
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın: 'Sadece genel başkanın etrafında toplanarak siyaset yapılmıyor'

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın: 'Sadece genel başkanın etrafında toplanarak siyaset yapılmıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor

İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!

Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Oğlu ve karısı birlikte kaçmıştı: Aile Bakanlığı, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti

Oğlu ve karısı birlikte kaçmıştı: Aile Bakanlığı, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
TikTok krizinde yeni gelişme: ABD senatosu TikTok’u yasaklama tasarısını onayladı

TikTok krizinde yeni gelişme: ABD senatosu TikTok’u yasaklama tasarısını onayladı
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu