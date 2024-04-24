İYİ Parti'den istifa etmişti... Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu bugün CHP’ye katılacak
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili İYİ Parti’den Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu bugün CHP’ye katılacak.
İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa ettiğini duyuran Ayşe Sibel Yankıömeroğlu bugün CHP'ye katılacak.
Yanıkömeroğlu’nun rozeti bugün saat 12:45'te gerçekleşecek CHP Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılacak.
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