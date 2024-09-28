İYİ Parti'den istifa etmişti: Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 28.09.2024 - 19:01

Güncelleme: 28.09.2024 - 19:01

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi’nde oyların yüzde 28,83'ünü alarak İYİ Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Bakış, 4 ay önce partisinden istifa etti.

Geçen sürede bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Bakış, aldığı kararla MHP’ye geçti. Bakış için 2 bin kişinin katılımıyla tören düzenlendi.

Görümlü Belediye binasında toplanan kalabalık, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Katılımcılara ayrıca yemek ikram edildi.

"BÜYÜK BİR GURUR VE KARARLILIKLA..."

Belediye Başkanı Şükrü Bakış terör örgütü PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını ifade ederek, “Büyük bir gurur ve kararlılıkla Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılıyoruz. Bu karar yalnızca bir siyasi tercihten ibaret değildir. Bu bir Türk Milliyetçiliğinin asli unsurlarına ve ülkücü hareketine gönülden bağlılığımızın bir tezahürüdür. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönemde Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli politikalarını omuz vermek ve Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımak en büyük hedefimiz olacaktır. Kürtler olarak şunu beyan etmek istiyorum. Hiçbir zaman PKK Kürtlerin bir temsilcisi olmamıştır ve olmayacak bundan sonra da. Canımız, kanımız, vatanımıza, bayrağımız kurban olmuştur bir daha kurban ederiz” dedi.