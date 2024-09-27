Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in geçen yıl attan düşen kızı hayatını kaybetti
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürüvvet Başdeğirmen, yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta'da gezintiye çıktığı attan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması teşhisiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Başdeğirmen (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Mürüvvet Başdeğirmen, 13 Mayıs 2023'te Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktığı sırada attan düşmüş, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
Etiketler: #Mürüvvet Başdeğirmen #Isparta Belediyesi
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