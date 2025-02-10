İYİ Parti'den 'önseçim' çıkışı: ‘Kimin aday olacağı değil, kimin aday olamayacağı önemli’

Yayınlanma: 10.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.02.2025 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı bir partinin iç meselesi değil” açıklamasının ardından İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine Yavaş’ın adaylığını destekleme tarafında olduğuna yönelik iddialar gündeme geldi.

Ancak Cumhuriyet’in ulaştığı parti kaynakları, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığının bu kadar erken konuşulmasını “sorunlu” buluyor. Parti yönetimi “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı” konusuna yoğunlaşmış durumda. Partide üst düzey yetkililer de “Kimin aday olacağı değil, kimin aday olamayacağı önemli. Erdoğan, yeniden aday olamaz. Muhalefet bunun karşısında durmalı” yorumunu yapıyor.

‘EKMEĞİNE YAĞ SÜRER’

Erdoğan’ın tekrar aday olamaması durumunda AKP’nin seçim kazanamayacağını belirten kaynaklar, muhalefetin “aday belirleme”den önce birleşerek Erdoğan’ın yeniden aday olmasının önünde durması gerektiğini kaydediyor.

Önseçimle aday belirleme sürecinin “Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürdüğünü” belirten parti kaynakları, iki adayın karşı karşıya getirilmesinin kamuoyunda da güven zedeleyeceğinin altını çiziyor.