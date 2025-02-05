Gündem ‘önseçim’... Özgür Özel ile Mansur Yavaş’tan baş başa görüşme: Üçlü toplantı ne zaman olacak?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:44

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:02

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmalarında erken seçim çağrısında bulunup bu haftaki grup toplantısında da "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Gözler cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilirken 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'nde kendisine destek vermeye gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a sarılarak elini havaya kaldırdı.

CHP lideri Özel, bu haftaki grup toplantısında “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek kürsüden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi önünde birlikte çekilmiş fotoğrafını göstererek, parti tabanına "birliktelik" mesajı verdi.

1.5 SAATLİK ÖZEL-YAVAŞ GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Ekrem İmamoğlu'yla sürece yönelik görüşmelerini sürdürüyor. Özel, hafta başında ABB Başkanı Yavaş ile baş başa görüştü. Görüşmenin yaklaşık 1.5 saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede Yavaş'ın ön seçim sürecine başlanmasının erken olduğuna yönelik değerlendirmelerini, gerekçeleri ile birlikte Özel'e ilettiği öğrenildi.

“ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN”

Yavaş, konuya ilişkin basın mensuplarının soruları üzerine, aday belirleme konusunda "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşünücesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye’de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Parti kulislerinde Parti Meclisi toplantısının hemen öncesinde Özel, Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da üçlü bir görüşme gerçekleştirerek, süreci etraflıca ele almasının beklendiği değerlendirmeleri yapılıyor. 10 Şubat günü yapılacak Parti Meclisi toplantısının hemen öncesinde 9 Şubat günü gerçekleşebileceği belirtilen görüşmede, erken seçim, aday belirleme ve ön seçim takviminin de ele alınacağı öğrenildi.