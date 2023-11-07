İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca istifa etti!

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatı’nda istifa şoku yaşandı. İlçe Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:44
İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Ulvi Murat Tunca istifa etti!
Abone Ol google-news

İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı veteriner hekim Ulvi Murat Tunca, istifa ettiğini duyurdu.

Atama ile geldiği göreve, 2 kez de kongre ile seçilen Ulvi Murat Tunca, istifa kararına ilişkin şunları söyledi:

“Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti Salihli İlçe Teşkilatının seçimlere daha iyi hazırlanması, yeni bir çalışma azmi ve heyecanı ile seçimlere daha güçlü girebilmesi için istifa ettim.” 

YENİ BAŞKAN MUSTAFA BULUT OLDU!

Öte yandan, Ulvi Murat Tunca’nın istifasının ardından, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantıda İlçe Başkanlığına Mustafa Bulut’un seçildiği öğrenildi.


Görev istifa istifa etti İyi Parti hekim Salihli Seçim yerel seçim

İlgili Haberler

AKP ile ittifak yapılmasını savunan vekil istifa etmişti: Akşener’den açıklama geldi

AKP ile ittifak yapılmasını savunan vekil istifa etmişti: Akşener’den açıklama geldi
Nebi Hatipoğlu istifa etmişti... İYİ Parti'de liste tartışması

Nebi Hatipoğlu istifa etmişti... İYİ Parti'de liste tartışması
AKP ile ittifak yapılmasını savunan İYİ Partili vekil istifa etti

AKP ile ittifak yapılmasını savunan İYİ Partili vekil istifa etti

En Çok Okunan Haberler