İYİ Parti’den yeni yıl paylaşımı: 'O sene bu sene olsun!'

Yeni yıla saatler kala İYİ Parti'den '2023' temalı paylaşım geldi. Paylaşımda, "O sene bu sene olsun, yeni yılımız kutlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 20:33
İYİ Parti’den yeni yıl paylaşımı: 'O sene bu sene olsun!'
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İYİ Parti; uluslararası arenadaki spor müsabakalarında Türkiye’nin başarılarının, ülkede yaşanan felaketlerin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyaret ettiği şehirlerdeki halka seslenişinin yer aldığı bir video yayınladı.

Partinin Twitter hesabından, “Özlediğimiz birliktelik ruhuna, milletçe bu sene kavuşacağız. Zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'de, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında huzurla yaşayacağız. Az kaldı. O sene bu sene olsun, yeni yılımız kutlu olsun” notu ile videolu yeni yıl mesajı yayınlandı.


İyi Parti yeni yıl 2023

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