Selahattin Demirtaş'tan yeni yıl mesajı: Özgürlük yılı olsun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni mesajında "Özgürlük yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2022 Cumartesi, 19:56
Selahattin Demirtaş'tan yeni yıl mesajı: Özgürlük yılı olsun
Abone Ol google-news

Edirne Cezaevi'nde halen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yayınladığı yeni yıl mesajında “Özgürlük yılı olsun” dedi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yılı kutladı. Demirtaş, cezaevinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca el yazısıyla hazırladığı kartı paylaştı. 

Selahattin Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

“Özgürlük yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun.”


HDP Selahattin Demirtaş yeni yıl 2023

En Çok Okunan Haberler