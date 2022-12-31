Selahattin Demirtaş'tan yeni yıl mesajı: Özgürlük yılı olsun
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni mesajında "Özgürlük yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
Edirne Cezaevi'nde halen tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yayınladığı yeni yıl mesajında “Özgürlük yılı olsun” dedi.
Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yılı kutladı. Demirtaş, cezaevinde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca el yazısıyla hazırladığı kartı paylaştı.
Selahattin Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:
“Özgürlük yılı olsun, yeni yılınız kutlu olsun.”
December 31, 2022
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