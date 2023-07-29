İYİ Parti'den zam protestosu: İktidarın yalanları ve zamları bitmiyor

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

İYİ Parti, her geçen gün katlanan zamlara ve ek vergilere karşı sokağa çıktı. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ulus’ta bulunan Ankara Zafer Anıtı önünde “zam yağmuruna” ilişkin basın açıklaması yaptı.

Gittikçe sofralardan daha fazla çalan bir zam yağmuruna tutulduklarını vurgulayan Yüksel, çocukların beslenme çantasına yeterli besin koyamayan annelerin, evladına istediği oyuncağı alamayan babaların mahcubiyetini her gün gördüklerini kaydetti.

İYİ Partili Yüksel “Beka naralarıyla yeri göğü inleten ama asıl dertleri kendi şahsi politik bekaları olanlara sesleniyorum; esas beka çocuklarımızın beslenmesidir, eğitimidir. Sizin çocuklarınız lüks restoranlarda yiyip içerken, milletin evlatlarına patates soğan lüks hale geldi” ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Temmuzdan sonra ekonomimiz şaha kalkacak” sözünü anımsatan İYİ Partili Yüksel “İşte o temmuz da bitti. Her şey bitti ama iki şey bitmiyor; biri iktidarın yalanları diğeri de insafsızca yaptığı zamlar” dedi.

Fotoğraflar: Necati Savaş