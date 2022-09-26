İYİ Parti’den Zehra Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusu: 'Zorunluluk hasıl olmuştur...'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 11:24

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, FETÖ’cü Bank Asya’da 16 yıl görev yaptıktan sonra SPK Başkanlığı görevine getirilen ve çok ciddi rüşvet iddialarıyla ismi gündeme bomba gibi düşen Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında geçtiğimiz 30 Ağustos’ta savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın henüz bir süreç başlatmamış olmasının ardından Çıray, bu defa da yine avukatı Murat Ergün vasıtası ile bu kez Ünsal Ban, Tugay Kabasakaloğlu, Zehra Taşkesenlioğlu hakkında yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Aynı zamanda THK Üniversitesi eski Rektörü olan Ünsal Ban hakkındaki çok çarpıcı iddiaların cevaplanması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a da TBMM aracılığı ile bir soru önergesi yöneltti.

“İHBARDA BULUNMA ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR”

Aytun Çıray’ın suç duyurusunda “Son günlerde, kamuoyunda sıkça gündeme gelen, FETÖ soruşturmalarına/diğer soruşturma ve yargılamalara konu edilen/edilebilecek olan konularla ilgili başlatılacak soruşturmalara esas olmak üzere Sayın Başsavcılığa işbu suç duyurusunda ve ihbarda bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusunda iddialarla ilgili şu sorular da yöneltildi:

Ünsal Ban’ın THK Üniversitesi rektörü olmadan önce hakkında açılan davalar, soruşturma ve incelemeler var mıdır? Varsa nelerdir?

THK ÜNİVERSİTESİ’NDE 300 MİLYON LİRA ZARAR

Ünsal Ban THK Üniversitesi rektörü iken, aynı zamanda FETÖ nün yayın organı olan Samanyolu TV de programlar yapmış mıdır?

Yine Bugün gazetesinde yazılar yazmış mıdır? Ünsal Ban’ın THK Üniversitesi mülklerini usulsüz bir şekilde satarak kurumu 300 milyon lira zarara uğrattığı iddiaları ile ilgili soruşturma dosyasının akıbeti nedir?

FETÖ OKULLARINDAN THK ÜNİVERSİTESİ’NE ÖĞRENCİ

Ünsal Ban Afrika’daki FETÖ okullarından öğrencileri THK Üniversitesi’ne getirip eğitimlerine yardımcı olmuş mudur? Bu öğrenciler üniversiteye hangi şartlarda girmiştir? Buradan kaç kişi pilot olarak eğitilip kendi ülkelerine gönderilmiştir?

Ak Parti Mengen ilçe Başkan yardımcısı işadamı emlakçı müteahhit Tugay Kabasakaloğlu ile Ünsal Ban’ın ilişkisi nedir? Bu şahıs Ünsal Ban’ın Mengen’deki çiftliğinin satın alma işlemlerinde hangi rolü oynamıştır?