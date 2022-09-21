AKP'li Taşkesenlioğlu için 'yapılamayan' suç duyurusu: Başsavcılıktan açıklama geldi

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:25

Erzurum’da, AKP’li milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun hakkındaki iddialar için suç duyurusunda bulunmak isteyen İYİ Partililer, bir saati aşkın süre savcılıkta bekletildikten sonra dilekçelerini veremeden geri dönmüştü.

“Cumhuriyet Başsavcısının hastanede olduğu gerekçesi” ile suç duyuruları kabul edilmediği belirtilen İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, bu durum üzerine “Türkiye’de hukuk ayaklar altına alınmıştır. Adaletin bittiği yerdeyiz” demişti.

"DİLEKÇELERİNİ ALIP GİTTİLER"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ve konunun gündem haline gelmesi üzerine bir açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Erzurum İYİ Parti İl Başkanlığınca, ‘AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğu hakkında suç duyurusu savcı yok denilerek kabul edilmedi’ şeklinde haber ve paylaşımlar yer aldı. İYİ Parti İl Başkanlığı görevlilerinin, avukatları eşliğinde şikayette bulunmak amacıyla 19 Eylül’de Erzurum Adliyesi Müracaat Savcılığına geldikleri, şikayete konu iddiaların Cumhuriyet Başsavcılığımız terör bürosunun görev alanına girmesi nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosuna yönlendirme yapıldığı, büroda görevli Cumhuriyet Savcılarının izinli ve raporlu olmaları sebebiyle ilgililerin şikayet dilekçesi için Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönlendirildiği ancak İYİ Parti İl Başkanı ve avukatlarının dilekçelerini alıp adliye binasından ayrıldıkları anlaşılmıştır.”