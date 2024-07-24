CHP Osmaniye İl Başkanı görevinde istifa etti

Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:49

Güncelleme: 24.07.2024 - 14:51

CHP Osmaniye İl Başkanı Baha Ünlü, sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz Şubat ayında göreve getirilen Ünlü, görev süresince birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, partisine olan bağlılığını vurguladı.

Baha Ünlü, istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Bugüne kadar üstlendiğim il başkanlığı görevimde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Sağlık sorunlarım nedeniyle görevimi sürdüremeyeceğim kararına vardım. Gelecekte de CHP'nin bir neferi olarak her zaman görev almaya hazırım. Partimizin ilkeleri doğrultusunda mücadele etmek benim için bir onur olacaktır."

Ünlü, istifa açıklamasını "Seçilecek olan yeni İl Başkanı arkadaşıma da şimdiden başarılar dilerim. Dün olduğu gibi yarında partimin iktidara gelmesi için her zaman çalışacağım" diye ekleyerek tamamladı.