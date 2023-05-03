Manisa Alaşehir'de İYİ Parti’den toplu istifa

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Manisa’da kan kaybetti. İYİ Parti Alaşehir Teşkilatı'nda aralarında belediye meclis üyesinin de bulunduğu bir grup partiden istifa ederek bağımsız kalma kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:02
Manisa Alaşehir'de İYİ Parti’den toplu istifa
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Aralarında Alaşehir Belediye Meclis üyesi Aynur Dağ’ın da bulunduğu İYİ Parti’den 22 kişi topluca istifa etti.

Belediye meclis üyesi Aynur Dağ istifa eden arkadaşları ile birlikte yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mensubu olduğumuz Alaşehir İYİ Parti üyeliğinden arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bundan sonraki siyasi hayatımızı bağımsız olarak yürüyeceğiz. Ben Aynur Dağ olarak siyasi hayatımı bağımsız olarak sürdüreceğim. Aldığımız karar gereğince Millet ittifakına desteğimiz devam edecek. Doğru yola yanlış insanlarla yürünmez. Alaşehir ve Türk milletine hayırlı olsun."


Manisa İyi Parti istifa istifa etti

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