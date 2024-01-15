İYİ Partili Ali Demir: TSK'nin operasyonlarını destekliyoruz

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, “Burası PKK’nin ağırlık merkezi. Buradaki teröristler bizim hududumuza yakın olursa havan ve füze atıyorlar. TSK’nin operasyonlarının gerekli olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 15.01.2024 - 03:00
İYİ Partili Ali Demir: TSK'nin operasyonlarını destekliyoruz
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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesine gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle 9 askerin şehit olmasının ardından İYİ Parti, Antalya’da hafta sonu gerçekleştirmeyi planladığı yerel seçimlere yönelik “istişare kampını” iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bilgilendirmede bulunmak için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le telefon görüştü. Görüşmelerde, devam eden askeri harekatlara ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtildi. 

Erdoğan-Akşener görüşmesinin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Sayın Akşener, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve hassasiyetlerimizi paylaşmıştır” dedi. Zorlu, Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti’nin “teröre karşı ortak bildiri” yayımlanması istemini Meclis Başkanlığı’na sunduğunu da duyurdu. Akşener’in kararı doğrultusunda İYİ Parti Grubu’nun, bu konuda bir genel görüşme açılması ve milli savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarının yaşanan süreç ve son durumla ilgili Meclis’i bilgilendirmesi isteminde bulunduğunu da açıklayan Zorlu, “Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır” dedi. 

‘OPERASYONLAR GEREKLİ’

TSK’nin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarını değerlendiren İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir de “Burası PKK’nin ağırlık merkezi. Buradaki teröristler bizim hududumuza yakın olursa havan ve füze atıyorlar. TSK’nin operasyonlarının gerekli olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz” dedi.



İyi Parti Şehit Ali Demir

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