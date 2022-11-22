İYİ Partili Arslan Kabukçuoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, “Asgari ücret belirlenirken; işçinin aile fertleri de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret vergi dışı kalmalıdır… Asgari ücret, İstanbul dışında yaşayan vatandaşların, İstanbul’da yaşayan vatandaşların gelirini yakalamasına vesile olmalıdır” dedi.
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Kabukçuoğlu, “Asgari ücret belirlenirken; işçinin aile fertleri de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret vergi dışı kalmalıdır… Asgari ücret, İstanbul dışında yaşayan vatandaşların, İstanbul’da yaşayan vatandaşların gelirini yakalamasına vesile olmalıdır” dedi.
Kabukçuoğlu, şunları söyledi:
- İşçiler her yıl maaşları artsın diye hükümete ellerini açıyor, gözlerini kapatıyorlar. Böylece hükümet ne verse işçi çaresiz. Ülkemizde asgari ücret hükümetçe oy istismarına uğrayan bir alan olmuştur. Toplu iş sözleşmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4 toplantı yapıyor. Sonuçta kararı hükümet veriyor. Sanki işçilerin fikri alınıyormuş gibi yapılıyor. Ülkemizde şimdiye kadar asgari ücret uygulamalarının pek çok mahsurları vardır. Bunların düzeltilmesi için, Aralık 2022 tarihi bir fırsattır.
- Asgari ücret belirlenirken; işçinin aile fertleri de dikkate alınmalıdır. Asgari ücret üzerindeki vergiler işçiyi daha da fakirleştirmektedir; asgari ücret vergi dışı kalmalıdır.
- Bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır. Bölgeler arasındaki farklılığa göre asgari ücret belirlenmelidir. Vanlı İstanbullunun yüzde 25’i kadar, Mardinli İstanbullunun yüzde 30’u kadar, Erzurumlu İstanbullunun yüzde 40’ı kadar kişi başına gelir elde ediyorlar. Asgari ücret, İstanbul dışında yaşayan vatandaşların, İstanbul’da yaşayan vatandaşların gelirini yakalamasına vesile olmalıdır.
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