Son dakika... Buğra Kavuncu'ya saldıran zanlı serbest bırakıldı
Son dakika gelişmesi... İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran S.O., çıktığı mahkemece serbest bırakıldı.
İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katılarak gündemi yorumladı.
Kavuncu program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada S.O, tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Silivri'de yakalanan zanlı S.O, tutuklandı. Saldırgan S.O, çıkarıldığı Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı.
İŞTE O KARAR:
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