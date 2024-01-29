İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan Bakan Yerlikaya'ya 'terör' sorusu: 'Bir zafiyet göstergesi midir?'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:19

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:20

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye’de İŞİD terör örgütüne ilişkin yapılan operasyon ve gözaltı sayılarını TBMM gündemine taşıdı. Kavuncu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Kavuncu, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Suriye’deki iç savaşın ardından kurulan ve ülkemizdeki birçok terör eyleminde de sorumluluğu bulunan, IŞİD veya DEAŞ olarak da bilinen terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar ülkemizde de sürmektedir. Her ne kadar önceki İçişleri Bakanı döneminde, belirli periyotlarla Türkiye’deki teröristlerin sayısı küsuratlarıyla verilse de yapılan operasyonlar sonucunda sayının ifade edilenin oldukça altında olduğu anlaşılmıştır. Örneğin 2023 yılının aralık ayı içinde, İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alınmıştır. Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda IŞİD terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konulmuştur. Kahramanmaraş merkezli 5 yapılan operasyonlarda Suriye uyruklu 18 kişi gözaltına alınmış ve şüphelilerin tamamı tutuklanmıştır. Kocaeli’de yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden 1’i tutuklanmıştır. Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alınmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir. Son olarak, MİT’in terör örgütü IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin’de düzenlenen operasyonla yakaladığı açıklanmıştır.

Buğra Kavuncu, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“TERÖRİSTLERİN SAYISININ FAZLALIĞI BİR ZAFİYET GÖSTERGESİ MİDİR”

“Bir önceki İçişleri Bakanı’nın görev süresindeki tutumundan hareketle, Türkiye’de kaç teröristin olduğu ve bunlardan kaçının IŞİD terör örgütü mensubu olduğu tahmin edilmektedir?

-Türkiye’de IŞİD terör örgütüyle ilgili yakalanan, gözaltına alınan, tutuklanan veya serbest bırakılan şahısların uyruklarına dair bir veri tutulmakta mıdır; şayet tutuluyorsa bunun kamuoyuyla belirli periyotlarla paylaşılması mümkün müdür?

-Türkiye’de IŞİD terör örgütüyle ilgili yakalanan, gözaltına alınan, tutuklanan veya serbest bırakılan şahısların kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, bunların arasında sonradan vatandaşlık alan var mıdır; şayet varsa sonradan vatandaşlık alanların sayısı kaçtır?

-Terörle mücadelede aktif olunduğu iddia edilmesine rağmen, IŞİD mensubu teröristlerin sayısının fazlalığı bir zafiyet göstergesi midir; şayet değilse yapılan operasyonların ve sayıların fazlalığının gerekçesi nedir?

-Terör örgütü mensubu sayısının bu kadar fazla olmasında mevcut göç politikasının ve ‘açık kapı’ olarak da bilinen uygulamanın etkisi de var mıdır?”