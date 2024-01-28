Son dakika... Sarıyer'deki kilise saldırına ilişkin yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 20:40

Güncelleme: 28.01.2024 - 21:07

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini esnasında iki kar maskeli saldırgan dua edenlerin üzerine ateş açtı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; çevrede geniş güvenllik önlemleri alındı. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.