İYİ Partili Buğra Kavuncu'dan Hüseyin Örs hakkında ilk açıklama

06 Aralık 2022 Salı, 19:11

TBMM’deki bütçe görüşmeleri esnasında AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yaşanan yumruklu kavgada Örs yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Konuşmasına Örs’ün sağlık durumu hakkında bilgi vererek başlayan Kavuncu, “Milletvekilimize Ak Parti vekili tarafından bizleri de üzen çok kabaca bir saldırı gerçekleşti. Allah’a şükür sayın Örs’ün sağlığı iyi. Şu anda müşahede altında. Vekillerimizin çoğu Meclis’te” dedi.

KONGRE 8 OCAK’TA

Kavuncu, “Kongre sürecimizin ortasındayız. İlçe kongrelerimizin hemen hemen tamamını tamamladık. Bir ilçemiz kaldı. Onu da tamamladıktan sonra İstanbul kongre sürecimize hazır hale geleceğiz. Gayriresmi il yönetimi buna karar verecek tabii. Genel başkanımızın da müsaitlik durumunu göz önünde bulundurarak 8 Ocak muhtemel il kongre tarihimiz olacak. Kongremizde görevi en iyi şekilde yerine getirecek olan adaya teslim edeceğim” diye konuştu.

“Kongrelerden sonra da önümüzde bir genel seçim süreci var” diyen Kavuncu, “Hedef bellidir. Hedef, ülkemizi içine sıkıştığı bu çıkmazdan kurtarmaktır” dedi.

‘MÜCADELEYE TALİBİM’

Kavuncu’nun ardından konuşma yapan Yıldırım, “Demokrasilerin esası makamların kalıcılığı, şahısların geçiciliği üzerine kuruludur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İYİ Parti kurulduğu günden bu yana bir demokrasi mücadelesinin aktörü oldu. Mahkemelerle, iftiralar, sabotajlarla engellenmeye çalışılsa da; bir defa kalkan bayrak inmedi” dedi.

Yıldırım, “Bundan sonra görevini daha önce başarıyla ifa etmiş diğer başkanlarım gibi ben de İstanbul İl başkanı adayıyım” diyerek adaylığını açıkladı. Yıldırım şu ifadeleri kaydetti:

“Gelen seçimler yakın tarihimizin en önemli dönüm noktalarındandır. Bu seçimlere girerken Türk Milleti’ne karşı sorumluluk duyan herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Bu göreve talip olurken, aynı sorumluluk hissiyle hareket ediyorum. Bu mücadeleye talibim. Partili arkadaşlarım beni tanıyor. Partimizin asıl sahibi üyelerimizindir.”