İYİ Partili Burak Akburak partisinin iddialı olduğu kentleri tek tek saydı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 12:43

Güncelleme: 29.03.2024 - 12:43

Aylardır Türkiye’nin konuştuğu yerel seçimler geldi çattı. Yurttaşlar bu pazar günü sandığa gidecek. Geçtiğimiz yerel seçimlerden farklı olarak bu kez pek çok parti belediye başkanlığı yarışına ittifaksız girdi.

Türkiye genelinde il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime giden İYİ Parti, bazı kentlerde iddialı ve kazanmaya yakın.

Gündeme dair Cumhuriyet TV yayınına katılan İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, İYİ Partili adayların kampanya sürecini değerlendirdi.

O İLLERİ TEK TEK SAYDI!

İYİ Parti’nin Türkiye’nin pek çok bölgesinde belediyeleri kazanarak “yıldız parti” olacağını öne süren Akburak, “Edirne, Nevşehir, Çanakkale, Isparta, Uşak, Aksaray, Adana kentlerinde kazanmaya çok yakınız. Çukurova, Seyhan, Kozan gibi merkez ilçelerde de adaylarımız adından söz ettiriyor. Niğde’de başa baş yarışıyoruz. Düzce, Kars, Samsun gibi illerde çok iyi adaylarımız var. Fethiye, Marmaris, Mersin’de üç ilçe Efeler, Kuşadası’nda birçok ilçede de iddialıyız. Bazı yerlerde AKP ya da CHP bazı yerlerde DEM Parti ile yarışıyoruz” dedi.

İSTİFALAR SEÇMENİ ETKİLEDİ Mİ?

“Bu seçimin bir çok manada birincisi biz olacağız” diyen Akburak, “istifa süreci seçmeni etkiledi mi” sorusunu şöyle yanıtladı:

“İstifa eden arkadaşlar farklı bir kariyer planlamasıyla ayrıldı. Kendi şahsi menfaatlerini düşünenler bizim açımızdan sorun teşkil etmiyor. Bu bizim için arınma sürecidir, İYİ Parti bu trübülanstan çıkmıştır. Biz 2028’te genel başkanımızı Cumhurbaşkanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

"ENVER BEYİ BOYUN EĞDİREMEZLER"

İYİ Parti Ordu belediye başkan adayı Enver Yılmaz tehdit edildiğini açıklamıştı. Bu iddiayı Cumhuriyet TV’ye değerlendiren Akburak, “Bir para hırsı ve gözü dönmüşlük var. İktidarının devamı için medyayı kullananları kınıyorum. Bu konuyla ilgili RTÜK ve savcılığa başvurduk. Siyaset millete hizmet etme kurumudur. Ordu’da ipi göğüslüyoruz, Enver bey kurucu belediye başkanı. Enver beyi büyük paralar isteyerek, tehditle, şantajla boyun eğdiremezler” diye konuştu.