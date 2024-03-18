'Zamanlaması manidar....' İYİ Parti ilk kez MHP'nin kongresinde davet edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, MHP'nin ilk kez İYİ Parti'yi kongresine davet ettiğini aktardı.
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı dün Ankara'da gerçekleşti. Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan seçilirken Kurultay'da ilk yaşandı. Genel seçimlerin ardından CHP ile ipleri koparan İYİ Parti'nin, Cumhur İttifakı'na dahil olacağı sık sık gündeme gelirken, MHP ilk İYİ Parti'ye kurultay daveti gönderdi.
Akşener'in eski danışmanı Murat İde, osyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'ye hiç davet yapılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“MHP kongrelerinde İYİ Parti’ye hiç davet yapılmazdı.. İlk kez bu kongreye davet yapılmış.. Açılış konuşmasını “Semih Yalçın’ın yaptığı kongreye genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldı… Siyasetin normalleşmesi kıymetli elbette… Ama zamanlama da manidar… ”
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