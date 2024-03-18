'Zamanlaması manidar....' İYİ Parti ilk kez MHP'nin kongresinde davet edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, MHP'nin ilk kez İYİ Parti'yi kongresine davet ettiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:35
'Zamanlaması manidar....' İYİ Parti ilk kez MHP'nin kongresinde davet edildi
Abone Ol google-news

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı dün Ankara'da gerçekleşti. Devlet Bahçeli, yeniden genel başkan seçilirken Kurultay'da ilk yaşandı. Genel seçimlerin ardından CHP ile ipleri koparan İYİ Parti'nin, Cumhur İttifakı'na dahil olacağı sık sık gündeme gelirken, MHP ilk İYİ Parti'ye kurultay daveti gönderdi. 

Akşener'in eski danışmanı Murat İde, osyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'ye hiç davet yapılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

“MHP kongrelerinde İYİ Parti’ye hiç davet yapılmazdı.. İlk kez bu kongreye davet yapılmış.. Açılış konuşmasını “Semih Yalçın’ın yaptığı kongreye genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun katıldı… Siyasetin normalleşmesi kıymetli elbette… Ama zamanlama da manidar… ” 

 


Ankara haberleri Devlet Bahçeli haberleri İyi Parti haberleri kongre haberleri Murat İde haberleri Meral Akşener haberleri

İlgili Haberler

MHP lideri Bahçeli, ‘Bu son seçimim’ diyen Erdoğan’a ‘Gidemezsin’ dedi

MHP lideri Bahçeli, ‘Bu son seçimim’ diyen Erdoğan’a ‘Gidemezsin’ dedi
MHP'de MYK ve MDK üyeleri belli oldu

MHP'de MYK ve MDK üyeleri belli oldu
MHP'de büyük kurultay günü

MHP'de büyük kurultay günü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama
Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!

Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
Son Dakika... Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarihi açıkladı

Son Dakika... Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarihi açıkladı
Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!

Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!
Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz

13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’