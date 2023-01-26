Son Dakika: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 'Cihan Paçacı' açıklaması: 'Kendi iradesiyle...'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 20:06

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 20:20

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cihan Paçacı’nın İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifası etmesinin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zorlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Bugün bir köşe yazısında Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’nın bazı açıklamaları kamuoyuna yansımış ve ardından maksadının dışına çıkartılmasıyla birlikte Millet İttifakı’nın iradesine ve birlikteliğine zarar verir nitelikte bir tartışma alanının ortaya çıktığı görülmüştür.

Böylesine kritik bir gün ve süreçte, bu temel kaygı ve hassasiyetler doğrultusunda Sayın Paçacı kendi iradesiyle partimizdeki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergilemiştir.

İYİ Parti kurulduğundan beri Türk siyasetinde milletimizin sesi ve iradesinin temsilcisi olmuştur. Ve önümüzdeki seçimleri kazanarak Cumhuriyetimizin 100. yılında memleketimizi hak ettiği konuma taşıma iradesi tamdır. Allah’ın izniyle, Mayıslar bizimdir! Saygılarımızla…”

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşımıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'sokaktan' itiraz olduğunu ileri süren Paçacı, CHP liderinin diretmesi durumunda altılı masanın çoklu aday formülüne dönebileceğini söylemiş; "İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir. '2. tura kalanı destekleyin' diyebilir'' ifadelerini kullanmıştı.

Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" diye konuşmuştu.

Alçı'ya verdiği röportaj nedeniyle eleştirilen Cihan Paçacı, İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yazılı açıklama yapan Paçacı, şunları kaydetmişti:

"Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masa'yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."