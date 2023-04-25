İYİ Partili Dervişoğlu’ndan Aytun Çıray’a: 14 Mayıs akşamı senden de kurtulacağız

Yayınlanma: 25.04.2023 - 11:42

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:12

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından isim vermeden, Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray’ı hedef aldı.

Çıray için ‘musibet’ diyen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*DYP’de siyaset yaptın DYP’li, ANAP’ta siyaset yaptın ANAP’lı, CHP’de siyaset yaptın CHP’li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti’de de bulunmak istedin ama beceremedin.

*İYİ Parti’de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak beşer kişi bul sonsuza kadar susacağım.

Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız.

Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti’ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız."

Dervişoğlu sözlerini "Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberrut iktidardan, hem de senin gibi bir musîbetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" diyerek tamamladı.

Aytun Çıray, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, İYİ Parti milletvekili adaylığından çekildiğini belirtmiş ve "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.