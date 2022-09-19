İYİ Partili Dikbayır: 'Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişi okul kaydını yaptıramadı'
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişinin okula kayıt yaptıramadığını söyledi.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurtları konusundaki eksiklikleri dile getirdiklerini ancak iktidarın bunları dikkate almadığını ifade etti.
"Cumhur İttifakı'nın, imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan öğrencilerin vebalini taşıdığını" belirten Dikbayır, 105 bin 772 kişinin kira, barınma ve beslenme gibi sorunlar nedeniyle okula kayıt yaptıramadığına dikkat çekti.
Nakliyeci, otobüsçü ve servisçilerin ekonomik zorluklar nedeniyle kazanç sağlayamadığını kaydeden Dikbayır, "Araçlarına yeni lastik alamıyorlar, kaplama lastik kullanıyorlar. Otobüslerde çift şoför çalıştıramıyorlar. Yurt genelinde trafik kazaların artmasının en önemli sebepleri bunlardır. Devletin otobüs ve servisçilere destek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Dikbayır, fındık üreticisinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı bir şirketin insafına bırakıldığını vurgladı.
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