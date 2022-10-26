İYİ Partili Erhan Usta ile Fuat Oktay arasında atışma: Parmak uzatma bana...

26 Ekim 2022 Çarşamba, 21:38

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 yılı bütçe maratonu bugün başladı. Bugün komisyonda 2023 yılı bütçe kanun teklifi, 2021 yılı kesin hesap kanun teklifinin geneli ve 2021 yılı Sayıştay raporları görüşülüyor.

OKTAY İLE USTA ARASINDA 'BENİ DİNLEMİYORSUNUZ' GERGİNLİĞİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta grubu adına konuşmaya başladığı sırada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bir bürokrat ile konuşmasına tepki gösterdi. Usta, "Siz bizi dinlemeyecek misiniz?” diye sordu.

Oktay, “Siz konuşurken ben bir şey demiyorum. Nasıl oturup kalkacağımı sana soracak değilim. Bu nasıl bir saygısızlık" karşılığını verdi. Bunun üzerine Usta, “Saygısızlık sizin yaptığınız beyefendi. Burada bir milletvekili siyasi parti grubu adına koşuyorsa, size saygı sunarak başladım konuşmaya" diye tepki gösterdi.

Usta, bütçe teklifine ilişkin ise şunları söyledi:

'DAVULCU SESİNİZLE ALDIĞINIZ ŞEYLER'

21’inci bütçede halen 2002... 2003-2004 bütçesi olsa bunu anlarım. 21 yıl geçmiş bitiremediniz şu 2002’yi. 20 yılda dünyanın kaderi değişiyor… Bütçeyi 20 yılda bir yapmıyoruz. Sayın Oktay ve değerli ekibi. Bütçeyi 20 yılda bir yapsak, hadi 2002 ile mukayese edelim. Ama bütçe her yıl yapılıyor ya. Geçen yıl buraya gelip davulcu sesinizle, gür gür bağıra bağıra aldığınız şeyler bugün nereye gidiyor. Komisyon hesap verme yeri burası, hesap yok sizin konuşmanızda.

'HİÇ OLMAZSA MAZERET ÜRETİN'

2022’de böyle, 2023 hedefleri. 2011 yılında iktidar, seçim öncesinde 12 yıllık hedeflerini açıkladı. Tam 2023’e geliyordu. 2023 hedefleri vardı. Buna ilişkin, 2023 diyordunuz. 2023 hedeflerini unuttunuz, şimdi 2053, 2071 diyorsunuz. Çok güzel tarihler bunlar, hiçbir şeyimiz yok ta. 2023 ne olmuş? Bununla siz kaç defa seçime girdiniz. Bunu vatandaşa anlata anlata onay aldınız. Vatandaş size onay verdi. Konuşmanızda hiç olmazsa mazeret söyleyin. 2023’te 25 bin dolar demiştik, 9 bin dolara düştü, 10 bin dolar yapacağız deyin.

Usta, 2002 yılından artık bahsettirmeyeceğini kaydederek, “2023’e ilişkin milletin hayallerinin yıkıldığını söylemek lazım” dedi.

'BİZİ AZARLAMAK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR'

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Usta’ya “Milletvekillerimize ‘konuşturmayacağım’ diye azarlayıcı tavırla konuşmanıza izin veremem" diye uyarıda bulundu. Usta, "Azarlama yok, öyle anlaşıldı ise özür dilerim” dedi. Oktay ise “Bizi azarlamak kimsenin haddine değildir” diye konuştu. Usta da "Bir atanmışın hali bu arkadaşlar" dedi.

'SİZE YAKIŞANI YAPIYOR'

Usta konuşurken, Oktay’ın yanındaki bürokratın eliyle yaptığı bir jest nedeniyle yine tartışma çıktı. Oktay, bürokratın bir şey yapmadığını söylerken, Usta "Yakışanı yapıyorsun, size yakışanı yapıyor” diye tepki gösterdi.

'BUNUN KARŞISINDA MİLLETVEKİLİ VAR'

Usta, konuşurken Oktay, “Çok biliyorsunuz” dedi. Usta ise Oktay’a 26 yılını Devlet Planlama Teşkilatı'na verdiğini söyleyerek, “Ben AFAD Başkanlığı’ndan gelmedim buraya” diye yanıt verdi. Komisyon Başkanı Yılmaz, Usta’yı üslup konusunda uyardı. Usta ise Oktay’ı parmağı ile işaret ederek, "Bunun karşısında milletvekili var" dedi. Oktay ise "Parmak uzatma bana" diye tepki gösterdi.

'BENİMLE İLGİLİ BAZI KOMPLEKSLERİ VAR'

Usta’nın konuşmasının ardından söz alan Fuat Oktay ise AFAD Başkanlığı benzetmesine şu yanıtı verdi: