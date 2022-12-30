İYİ Parti’li Hüseyin Örs'e yumruk atan AKP’li Zafer Işık hakkında soruşturma başlatıldı

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, TBMM Genel Kurulu’nda kendisine yumruk atan ve yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Örs’ün suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma sonrası Işık hakkında fezleke düzenleyerek, Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM’ye gönderecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, AKP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından yumruklu kavgaya dönüştü. AKP’li Işık, İYİ Parti’li Örs’e yumruk attı. Işık’ın parmağındaki yüzük Örs’ün alnını açtı. Kalp rahatsızlığı da bulunan Örs, tedbiren hastaneye sevk edildi ve yoğum bakıma alındı. Örs, olay sonrası Işık hakkında suç duyurusunda bulundu. Örs’ün dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Örs’ü ifade için adliyeye davet etti. Soruşturma kapsamında, kavgaya ilişkin görüntülerle Meclis tutanakları TBMM Başkanlığı’ndan talep edildi. Başsavcılık, soruşturmayı tamamladıktan sonra Işık hakkında fezleke düzenleyerek, Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM’ye gönderecek.