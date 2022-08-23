İYİ Partili Kavuncu’nun cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı kulisleri hareketlendirdi
Buğra Kavuncu'nun "Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” sözleri, cumhurbaşkanı adaylık gündemini yeniden harketlendirdi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun, 6’lı masa toplantısından bir gün önce “cumhurbaşkanlığı adaylığı” tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Kavuncu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına nasıl baktığına ilişkin soruya, “Hiçbir zaman ‘aday olacağım’ demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da normal. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” sözleriyle yanıt verdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Başbakan adayıyım” açıklamasının kendilerine çok sorulduğunu söyleyen Kavuncu, Akşener’in kararından dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya ise Kavuncu, “Dönsün. Ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener’in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz” karşılığını verdi. İYİ Parti kaynakları, Kavuncu’nun sözlerinin “sahadaki gerçekliği yansıttığını” belirtirken seçmene de “Yavaş’ın vatandaş nezdindeki karşılığının farkındayız” mesajının verilmiş olabileceğine işaret etti. “Yavaş’ın karşılığını görüyoruz, adaylığına ‘hayır’ demeyiz ancak adaylığı elimizde değil” değerlendirmesi yapılırken “son kararın CHP’de olduğunun altının çizilmiş olabileceği” belirtildi. Kavuncu’nun, Akşener ile ilgili yorumunun ise “olağan olduğu” kaydediliyor.
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