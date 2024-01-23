İYİ Partili Kaya: Antalya, kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamıyor
İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye'nin dövize ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde Antalya'nın döviz girdisine ciddi katkılar sağladığını ancak buna rağmen kamu hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını söyledi.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Antalya'nın 2023'te ihracatını artırmayı başaran 32 ilden birisi olduğunu söyledi.
Antalya'nın ekonomideki büyük katkısına rağmen yeteri kadar yatırım alamadığını savunan Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İstanbul ve Ankara bağlantısını geliştirecek yeni otoyol ve hızlı tren projelerine ihtiyaç olduğu şeklinde açıklama yaptığını aktardı.
Kaya, "Antalya ekonomiye bu kadar katkı verirken ve ulaşım sorunu yaşarken halen problemi olmayan Ankara-İstanbul bağlantı yolunun gelişmesi için neden ek kaynak ayrılıyor. Türkiye'nin dövize ihtiyaç duyduğu kritik dönemlerde Antalya döviz girdisine ciddi katkılar sağlayan bir il. Fakat kamu hizmetini alamıyor. Antalya'nın kamu hizmetini alabilmesi için Antalya'yı İstanbul ya da Ankara’ya mı taşımamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.
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