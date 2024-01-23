Son Dakika: İYİ Parti'nin Ankara adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Son dakika haberi... İYİ Parti, ABB Başkanı adayını yarın açıklayacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayını yarın saat 14.30'da açıklayacak.
Akşener'in saat 10.30'da İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştuktan sonra genel merkeze geçmesi ve adayın ilan edilmesi bekleniyor.
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