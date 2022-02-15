İYİ Parti'li Lütfü Türkkan: 'Bu ihale ile kimi ya da kimleri zengin edeceksiniz'

15 Şubat 2022 Salı, 17:14

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) dikkat çeken ihalesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sordu.

9 Şubat'ta ilan edilen ihalenin 1 Mart'ta yapılacağı açıklandı. Bu durum bazı firmaların bilgilere önceden ulaştığını ve hazırlıkları tamamladığını şeklinde yorumlandı.

İYİ Partili Türkkan, "İhalenin iptal edilmesi, MTA raporunun hazırlanması ve şeffaf bir şekilde yayınlanmasından sonra eşit rekabet koşullarında yapılması gerekmektedir" dedi.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ YAPILAN BU İHALE İLE BU KEZ KİMİ YA DA KİMLERİ ZENGİN EDECEKSİNİZ?

İşte Türkkan’ın önergedeki soruları:

1. MAPEG ihalelerinde bugüne kadar 60 gün hazırlık süresi verilmesine ve sahada yapılmış çalışmaların tüm raporları ihaleye katılacak firmalarla paylaşılmasına rağmen bu ihalede süre 20 güne indirilmiş, MTA çalışmalarını tamamlayamadan sahalar aceleyle ihaleye çıkarılmıştır.

MAPEG ihalelerinde bugüne kadar 60 gün hazırlık süresi verilmesine ve sahada yapılmış çalışmaların tüm raporları ihaleye katılacak firmalarla paylaşılmasına rağmen bu ihalede süre neden 20 güne indirilmiş, 40 gün önceden ve MTA çalışmalarını tamamlayamadan sahalar aceleyle ihaleye çıkarılmıştır, bunun gerekçeleri nelerdir, neden MTA’nın çalışmalarını tamamlaması beklenmemiştir?

2. Bu ihalede taban ihale bedeli 2 milyar TL ve taahhüt teminatı 2 milyar TL olarak belirlenmiştir. MAPEG’in tarihinde bu kadar büyük bir ihale yapılmamasına rağmen neden bu ihalede bu bedeller belirlenmiştir, hangi gerekçe ile böyle bir karar alınmıştır? Bu, adil bir uygulama mıdır? Böylece kim ya da kimler zengin edilmiştir?

3. Bir puanlama tablosu hazırlanmış, ihalede yüksek teklif veren firmanın değil, yüksek puan alan firmanın kazanmasının yolu açılmıştır. Bu durumda en az 100 milyar TL değerinde olduğu düşünülen sahalar için hazırlanan puanlama kriterleri soru işaretleri yaratmaktadır.

Bakanlık’ın bu soru işaretlerini giderecek yönde bir açıklaması var mıdır?

İhalede yüksek teklif veren firmanın değil, yüksek puan alan firmanın kazanacak olması neden tercih edilmiştir?

Söz konusu değişiklikler ile kime ya da kimlere ayrıcalık tanınmıştır?

Neden bu ihale için MAPEG tarihinde daha önce izlenmeyen bir yol izlenmiştir?

4. Sahalar ile ilgili hiçbir teknik veri paylaşılmadan 20 gün içinde böylesine büyük bir yatırımın fizibilitesini yapmak mümkün değildir. Maden işletmesi, zenginleştirme tesisleri, bakır, altın, gümüş izabe ve kobalt tesis yatırımlarının yapılması için tüm teknik detayların çok önceden biliniyor olması gerekmektedir.

Bu veriler hangi şirketler ile paylaşılmıştır? İhaleye kimler katılacaktır?

5. Puanlama tablosundaki şartlar haksız bir rekabeti göstermektedir. Saha ile ilgili hiçbir veri paylaşılmamışken hangi kişi ya da şirket 4 yıldan kısa bir sürede maden, izabe ve kobalt tesislerini kurmayı taahhüt edebilir? Tesislerde işlenecek cevher hakkında bilgi verilmemişken hangi kişi ya da kuruluş tesis atığından ürün üretme taahhüdü verebilir?

Bu konularda Bakanlık ne düşünmektedir?

6. Puanlama tablosunda MTA payının artırılması ile ilgili bir puanlama neden bulunmamaktadır, kamunun daha fazla kazanması amaçlanmamakta mıdır?

7. Söz konusu durum ortadayken ihalenin iptal edilmesi düşünülmekte midir?

8. MTA raporu hazırlanacak mıdır, bu rapor hazırlandıktan sonra şeffaf bir şekilde yayınlanacak mıdır?

9. Bunların ardından ihale eşit rekabet koşullarında yapılacak mıdır, Bakanlık bu ortamı sağlayacak mıdır?