İYİ Partili meclis üyesine silahlı saldırı: 1 gözaltı

Bursa Yenişehir İlçe Belediyesi İYİ Partili meclis üyesi Koray Aydın, arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Meydana gelen saldırıda Aydın, hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 08:56
İYİ Partili meclis üyesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İYİ Parti’den belediye meclisi üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Olan Koray Aydın, sabah saatlerinde kendisini evinden alan arkadaşı İ.A. tarafından çıkan tartışmada tabanca ile vuruldu.

Ayaklarına 3 kurşun isabet eden Aydın, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı kınayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, halkın seçtiği meclis üyesine yapılan saldırının koşullarının iyi araştırılması gerektiğini söyledi.


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