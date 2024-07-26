İYİ Partili meclis üyesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
Bursa Yenişehir İlçe Belediyesi İYİ Partili meclis üyesi Koray Aydın, arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Meydana gelen saldırıda Aydın, hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İYİ Parti’den belediye meclisi üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Olan Koray Aydın, sabah saatlerinde kendisini evinden alan arkadaşı İ.A. tarafından çıkan tartışmada tabanca ile vuruldu.
Ayaklarına 3 kurşun isabet eden Aydın, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı kınayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, halkın seçtiği meclis üyesine yapılan saldırının koşullarının iyi araştırılması gerektiğini söyledi.
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