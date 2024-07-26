İYİ Partili meclis üyesine silahlı saldırı: 1 gözaltı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 08:56

Güncelleme: 26.07.2024 - 08:56

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde İYİ Parti’den belediye meclisi üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Olan Koray Aydın, sabah saatlerinde kendisini evinden alan arkadaşı İ.A. tarafından çıkan tartışmada tabanca ile vuruldu.

Ayaklarına 3 kurşun isabet eden Aydın, hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıyı kınayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, halkın seçtiği meclis üyesine yapılan saldırının koşullarının iyi araştırılması gerektiğini söyledi.