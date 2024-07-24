Bursa'da telefon dükkanına silahlı saldırı!
Bursa'da bir telefon dükkanına kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Hamam Caddesi'nde, saat 01.00 sıralarında motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi, cep telefonu ve aksesuarları satışı yapılan iş yerine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti.
Mermiler iş yerinin camına isabet ederken, şüpheli ise geldiği motosikletiyle uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıyı yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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