Mustafa Gürban kimdir? İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli?

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, çakarlı lüks araçla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı, tepkilerinde ardından ise sildi. Peki, Mustafa Gürban kimdir? İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:14
Mustafa Gürban kimdir? İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi. Peki, Mustafa Gürban kimdir? İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA GÜRBAN KİMDİR?

Mustafa Gürban 1979 senesinde Gaziantep'te dünyaya geldi. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da borsa yatırımcılığına başladı. Borsa uzmanı olarak tanındı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Gaziantep 1. sıradan milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev yaptı.


Milletvekili haberleri kimdir? haberleri gaziantep haberleri iyi part haberleri Mehmet Mustafa Gürban haberleri

İlgili Haberler

Ünlü aktör Alain Delon kimdir? Fransız aktör Alain Delon kaç yaşında, neden öldü?

Ünlü aktör Alain Delon kimdir? Fransız aktör Alain Delon kaç yaşında, neden öldü?
Ayşenur Yazıcı kimdir? Ayşenur Yazıcı kaç yaşında, nereli? Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu nasıl?

Ayşenur Yazıcı kimdir? Ayşenur Yazıcı kaç yaşında, nereli? Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu nasıl?
Tuncay Akça kimdir? Hababam Sınıfı'nın efsanesi Tuncay Akça nereli, kaç yaşında? Tuncay Akça neden öldü?

Tuncay Akça kimdir? Hababam Sınıfı'nın efsanesi Tuncay Akça nereli, kaç yaşında? Tuncay Akça neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler