Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:14

Güncelleme: 18.08.2024 - 18:14

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi. Peki, Mustafa Gürban kimdir? İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA GÜRBAN KİMDİR?

Mustafa Gürban 1979 senesinde Gaziantep'te dünyaya geldi. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da borsa yatırımcılığına başladı. Borsa uzmanı olarak tanındı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Gaziantep 1. sıradan milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev yaptı.