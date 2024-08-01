İYİ Parti’den ‘yas’ tepkisi: ‘Cumhurbaşkanı keyfine göre ilan edemez’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için 1 günlük milli yas ilan edilmesine tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 23:24
İYİ Parti’den ‘yas’ tepkisi: ‘Cumhurbaşkanı keyfine göre ilan edemez’
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük milli yas ilan edildi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu alınan milli yas kararına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. 

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanı'nın keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum."



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