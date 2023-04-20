İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Yavaş ve İmamoğlu'nun getirilmesi bir stratejiydi'

FOX TV canlı yayınına katılan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Bu, iktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış ve planlanmış bir stratejiydi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:39
İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama: 'Yavaş ve İmamoğlu'nun getirilmesi bir stratejiydi'
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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken, bir taraftan siyaset gündemi de çeşitli açıklamalarla ısınmaya devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Dervişoğlu, burada seçime giden sürece ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"KURGULANMIŞ VE PLANLANMIŞ BİR STRATEJİYDİ"

Canlı yayında 3-6 Mart sürecinde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesini Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday konumuna getirdiğini ifade etti.

Dervişoğlu, "Olup bitenler iktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış ve planlanmış bir stratejiydi. Algoritması dağılan iktidarın yaşadığı hırçınlığın sebebi de budur" ifadelerini kullandı.


Müsavat Dervişoğlu İyi Parti Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş

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