RTÜK, Erdoğan'ın 'sürtük’ sözü için kanallara ceza gereği görmemiş
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "sürtük" ifadesini yayımlayan kanallara ilişkin "rapora gerek duyulmadığını" açıkladı.
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda RTÜK’ün sunumu sırasında Tele1’e verilen karartma cezası üzerinden tartışma yaşandı.
RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “sürtük” ifadesini yayımlayan kanallara ceza verilmediğinin anımsatılması üzerine, “Gerekli inceleme yapıldı ve uzmanımız tarafından herhangi bir rapora gerek duyulmadığına dair bir rapor oluşturuldu” savunmasını yaptı.
Bunun üzerine CHP’li Cihangir İslam, “Yani ‘sürtük’ doğru mu diyor” diye sorması üzerine de Komisyon Başkanı Erol Kaya, konu dışına çıkıldığını söyleyerek soruyu engelledi.
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