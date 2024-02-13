İYİ Partili Olgun'un acı günü: Babası hayatını kaybetti

Yayınlanma: 13.02.2024 - 14:46

Güncelleme: 13.02.2024 - 14:46

İYİ Partili Hakan Şeref Olgun’un 86 yaşındaki babası Ali Olgun yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenazeye İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener ile milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Vefat eden Olgun için Çay ilçesindeki Merkez Camiinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Olgun, Çay Asri Mezarlığında toprağa verildi.