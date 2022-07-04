Dodurga nerede? Dodurga'da neden seçim oldu?

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:06

Dodurga Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı bir beldedir. Orta ilçe merkezine 12 km uzaklıktadır.

1928 yılından beri aynı adı taşıyan Dodurga, daha önceleri Çerkeş ilçesine bağlıyken, 19 Şubat 1929'da Çankırı'nın Orta nahiyesine bağlandı. Orta'nın ilçe olmasının ardından ise buraya bağlandı. 2 Kasım 1991 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü

DODURGA'DA NEDEN SEÇİM OLDU?

2014 yılında nüfusu 2 binin altında olduğu için köy statüsüne geçti. Dodurga beldesi için nüfus tespit işleminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle sekiz yıl önce dava açıldı.

Dodurga Belediyesi, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 'itiraz' kararını Danıştay 8. Dairesi'nce onanması sonucu yeniden tüzel kişiliğine kavuştu.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliğince Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı üç mahallenin muhtarı olarak görevlendirildi.

DODURGA'NIN BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?



Belde statüsünün kazanılmasının ardından belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için sandık kuruldu.

1411 kayıtlı seçmenin olduğu Dodurga'da ilkokul, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta oy kullanıldı.

Seçimde, Kaşıkcı 979, Demokrasi ve Atılım Partisinden Şerafettin Kaplan 23, Yeniden Refah Partisinden Hakan Kuşcu 47, Saadet Partisinden İbrahim Çolak 16, Memleket Partisinden Osman Dede 22, Adalet Partisinden Emine Yayla 24, Türkiye Değişim Partisinden Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Partiden Namık Kaya'ya ise oy çıkmadı.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan AKP'li Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.