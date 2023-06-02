İYİ Partili Paçacı'dan 'Millet İttifakı' sorusuna yanıt: 'Şu anda işbirliğini gerektirecek bir konu yok'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:10

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:10

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin göçmenlerle ilgili sorusu üzerine Paçacı, "bu konunun önümüzdeki süreçte milli güvenlik sorunu haline gelebileceğini" öne sürdü.

Paçacı, "Dolayısıyla Türkiye kısa süre içinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu, onları vatanlarına iade etmektir. Bunu yaparken ilgili ülkelerle oturup konuşup ortak bir mutabakatla, insan haklarına da uygun tarzda yurtlarına göndermek en doğru çözüm olacaktır" diye konuştu.

MİLLET İTTİFAKI SORUSUNA YANIT

İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik soruya Paçacı, "İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi aralarında bir işbirliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz 'işbirliği' de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki... Yerel seçimlerde olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar" yanıtını verdi.

"İŞBİRLİĞİ ANLAMINDA BİR KONU KALMADI"

Paçacı, soruyu soran gazetecinin "Şu anda ittifakın devamı, işbirliği anlamında bir konu kalmadı diyorsunuz" şeklindeki değerlendirmesi üzerine, "Evet. İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında bir iş birliğidir. Şu anda iş birliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" dedi.