İYİ Partili Poyraz, ‘İmralı sürecinin’ anayasa değişikliğine evrileceğini işaret etti: Hedefleri ilk 4 madde

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı, Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan İmralı sürecini eleştirdi. Poyraz, “İlk dört maddeyi değiştirmek yani Cumhuriyeti ortadan kaldırmak birinci hedefleri ve en büyük hayalleridir. Asla başaramayacakları bu hedeflerinin yerine Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmasını ikame etmiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP Mersin kongresinde yaptığı konuşmada “Sayın Bahçeli’nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı. Siyasiler, ikinci veya üçüncü görüşmede Öcalan’dan “silah bırakma” çağrısının geleceğine işaret ediyor. Sürece karşı duran İYİ Parti ise sürecin tehlikelerine dikkat çekiyor.

GİZLİ PAZARLIKLAR

Cumhuriyet’e konuşan Poyraz, “Bu işi bitirecek kişi terörist başı ise 22 yıldır bu fikir akıllarına gelmedi mi” diye sorarak “Cumhur Koalisyonu’nun ortaklarından DEM Parti ve terörist başı için hangi maddelere hangi bahanelerle müdahale etme teşebbüsünde bulunacaklarını çok yakında göreceğiz. Kapalı kapılar ardında gizlice yürütülen bu süreçlerin pazarlıklar tavizler ve taahhütler içermemesi mümkün değildir. Ana dilde eğitim, federatif yapı, vatandaşlık tanımı bu ihanete doymayan açlığın her zaman mönüsünde” diye konuştu.

AKP, MHP, DEM Parti ve Öcalan’ı “Cumhur Koalisyonu” olarak tanımlayarak “Bütün bu sürecin mimarlarının ajandalarındaki başlık, ‘Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı adayı yapmak. Halkoylaması yapılmadan 400 milletvekili ile anayasayı değiştirmek çabasındadırlar. Çünkü halk oylamasına gidilirse milletimiz bu kirli kalkışmayı tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi planlayanların, uygulayanların ve bundan medet umanların başına geçirecektir” değerlendirmesinde bulundu.