Akşener 'uyuşturucu' eleştirilerinde bulunmuştu: Soylu sosyal medyadan hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sosyal medya hesabından hedef aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen 'Anlat İstanbul' programında konuştu.
Akşener, "Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat'ta, İstanbul'da, Ankara'da da söyledi anneler" ifadelerini kullandı.
"Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir" diyen Akşener şöyle devam etti:
"Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor"
SOYLU HEDEF ALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akşener'in 'uyuşturucu' eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi.
Akşener hakkında üstü kapalı olarak FETÖ imasında bulundu. Soylu, “Meral Hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü” diyerek hedef aldı.
Soylu, şöyle devam etti:
“Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden.”
Meral Hanım;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 28, 2022
Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var.
Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz.
"Başbakan olacağın"(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri
941'den, 2021 sonunda 270’e düştü. +
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