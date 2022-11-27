İYİ Partili Turhan Çömez, Erdoğan'ı tiye aldı: 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Son olarak İYİ Partili Turhan Çömez, söz konusu anları tiye alarak Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran isimli bir kişiyi ikna ederek, evine göndermesi gündem olmuştu.
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, köprüdeki o 'ikna' anlarını tiye aldı.
Erdoğan'ın intihardan vazgeçirdiği kişiyle konuştuğu bir fotoğraf karesini Twitter'dan paylaşan Çömez, şu ifadeleri kullandı:
-Nereye gidiyorsun?
-Öbür dünyaya efendim.
-Ona sen değil, ben karar veririm. Şimdi derhal eve gidiyorsun.
-Baş üstüne efendim.
-Kameralar, kayıt alındı mı?
-Evet efendim.
-Tamam öyleyse, durmak yok, yola devam.
NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 'geçerken', bir kişi intihar girişiminde bulunmuştu.
Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı 'ikna' etmişti.
Erdoğan bir süre konuştuktan sonra Duran'ı evine göndermişti. O anlar, saniye saniye kameralara yansımıştı.
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