Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi. O anlar 'kameralara' anbean yansıdı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 'geçerken', bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı 'ikna' etti.
ANBEAN 'KAYDEDİLDİ'
Erdoğan bir süre konuştuktan sonra Duran'ı evine gönderdi.
O anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
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