İYİ Partili Ümit Dikbayır: Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 22:37

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 22:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Millet İttifakı'nın adayı kim olacağı konusu tartışılmaya devam ediyor.

İYİ Partili isimlerin açıklamaları tepki çekerken; İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, seçimlere 97 gün kala dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Dikbayır şu ifadelere yer verdi:

"Devletini ve milletini seven, düşünen herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun! Herkes siyaset uzmanı, profesörü oldu. Biraz sabır, az kaldı"