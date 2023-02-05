İYİ Partili Ümit Dikbayır: Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!

İYİ Partili Ümit Dikbayır, 14 Mayıs seçimlerine 97 gün kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dikbayır, "Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 22:37
İYİ Partili Ümit Dikbayır: Herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun!
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Millet İttifakı'nın adayı kim olacağı konusu tartışılmaya devam ediyor.  

İYİ Partili isimlerin açıklamaları tepki çekerken; İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, seçimlere 97 gün kala dikkat çeken paylaşımda bulundu. 

Dikbayır şu ifadelere yer verdi:

"Devletini ve milletini seven, düşünen herkes Allah aşkına bu süreçte biraz sussun! Herkes siyaset uzmanı, profesörü oldu. Biraz sabır, az kaldı"


İyi Parti Ümit Dikbayır 2023 seçimleri Seçim 14 Mayıs

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