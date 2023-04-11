İYİ Partili Kürşad Zorlu CHP ve İYİ Parti'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılara dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:45

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:45

31 Mart günü İYİ Parti'nin Zeytinburnu'nda bulunan il binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu olayın ardından 6 Nisan günü, bir saldırı da CHP'nin İstanbul Seyrantepe’deki İstanbul il binasına yönelik gerçekleştirilmişti. Silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dört kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliden biri serbest bırakıldı, diğer üç şüpheliye ise adli kontrol kararı uygulanması talep edildi.

Bugün ise CHP'nin İzmir'deki Konak İlçe Başkanlığı'na bir grup taşlarla saldırdı. İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, seçimler yaklaşırken İYİ Parti ve CHP'yi hedef alan saldırıların artmasına ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.



"KUTUPLAŞTIRICI SİYASET DİLİNİN NETİCESİDİR"

Saldırıların sebebine ilişkin AKP iktidarını işaret eden Zorlu, "Bu ve benzeri saldırılar maalesef siyasi iktidarın giderek derinleştirdiği kutuplaştırıcı ve hatta düşmanlaştırıcı siyaset dilinin bir neticesidir. Zira ilk kurulduğumuzdan bu yana partimize ve sayın genel başkanımıza yönelik saldırılar milletimizin gözleri önünde yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP İl binasına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan sanığın serbest bırakılmasına ilişkin Zorlu, "Son olarak il başkanlığımıza yapılan saldırılar da bir hırsız kovalamaca oyunu olarak sunulmak istendi. Ancak elbette istedikleri neticeyi elde edemediler. Dolayısıyla ülkedeki adalet ve hukuk sistemi de giderek tahrip olmaktadır" dedi.

SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ

Yaşanan gergin iklimin 14 Mayıs seçimlerinin ardından son bulacağını vurgulayan Zorlu, "İYİ parti olarak milletimiz için mücadeleyi sürdürüyoruz. Ortaya çıkan bu tablo, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin ülkemiz için nasıl bir öneme sahip olduğunu da göstermektedir. 15 Mayıs sabahı bu düşmanlık bulutlarını dağıtıp huzur ve kardeşlik iklimini tesis edeceğiz" şeklinde konuştu.



