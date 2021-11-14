Biden'a anket şoku: Büyük gerileme
ABD yapılan bir kamuoyu yoklaması, Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 41'e gerilediğini ortaya koydu.
Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Haber tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, Biden'ın başkan olarak görevini yürütme şeklini onaylamadığını bildirdi.
Katılımcıların yüzde 6'sı herhangi bir görüş belirtmezken, sadece yüzde 41'i Biden'a onay verdi.
BÜYÜK DÜŞÜŞ
Ülke genelinde 7-10 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1001 yetişkin katıldı.
Biden'ın başkanlık edişi, göreve geldikten üç ay sonra anketlerde yüzde 52’lerde seyrederken, haziranda yüzde 50'ye, en son eylül ayında da yüzde 44’e gerilemişti.
Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.
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