İliç'te hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan ve cansız bedenine ulaşılan Hüseyin Kara (40) son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:08
İliç'te hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
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İliç’te maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden Hüseyin Kara’nın cenazesi dün Erzincan’da düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas’ın Gürün ilçesine getirilerek hastanenin morguna konuldu.

Yakınları tarafından alınan Kara’nın cenazesi, Tepecik köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Kara’nın yakınları, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kangal Kaymakamı Onur Aykaç, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve yurttaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Kara, köy mezarlığında toprağa verildi.


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